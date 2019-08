Weight Watchers: Neue Diät-App bringt Kinder in Gefahr

Problemzonen

Gründe dafür gibt es genug, denn das einst erfolgreiche Fett-weg-Unternehmen schwächelt. Um das in den 60er-Jahren gegründete Abnehm-Imperium aus der Krise zu führen, engagierte man 2015 Talkshow-Legende Oprah Winfrey als Markenbotschafterin. Statt Kalorienzählen und Verzichtsgedanken zu propagieren, positioniert man sich zunehmend als Wellnessmarke.

Vergangenes Jahr musste der strenge Markenname weichen: In den USA heißt Weight Watchers nun WW. Die Buchstaben können als Abkürzung verstanden werden, offiziell stehen sie für "Wellness that Works".

Gefährliche Diätkultur

Zurück zu "Kurbo": Dass man Kinder derart früh mit Abnehmgedanken konfrontiert, empfinden Kritikerinnen wie Holly Stallcup als empörend. In ihrer Petition mit aktuell knapp 150.000 Unterschriften fordert Stallcup WW dazu auf, die App zurückzurufen – "um Kinder davor zu bewahren, lebensverändernde Essstörungen zu entwickeln". Mit ihrem Ärger ist Stallcup, die seit der Schulzeit an einer Essstörung leidet, nicht allein. In sozialen Netzwerken hagelt es kritische Kommentare von besorgten Eltern.

Whitney Fisch, Mutter von drei Kindern, wandte sich in einem offenen Brief an Werbetestimonial Winfrey. "Alle Körper, besonders die, die sich noch entwickeln, verdienen Respekt und die Möglichkeit, in der Form zu wachsen, die für sie bestimmt ist", schrieb sie darin.