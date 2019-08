"Kinderlebensmittel": So wird um die kleinen Kunden gekämpft

Kindgerechtes Marketing

Denn die Entscheidung zum Kauf geht heute in vielen Fällen nicht mehr alleine von den Eltern aus. Kinder im Volksschulalter haben häufig schon ihr eigenes Geld zur Verfügung und begleiten ihre Eltern bei deren regelmäßigen Einkäufen in den Supermärkten. Dort legen sie das eine oder andere Produkt selbstständig in den Einkaufswagen. Deshalb versuchen die Lebensmittelhersteller das Produkt, die Verpackung und die Werbung kindgerecht zu gestalten.

Laut der Leiterin Öffentlichkeitsarbeit des deutschen Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde und Autorin des Buches "Marketing für Kinderlebensmittel", Manon Struck-Pacyna, würden dafür die Lebenswelten der Kinder genau analysiert: Welche Serien- und Zeichentrickfiguren sind gerade besonders beliebt? In welcher Altersgruppe sind welche Hobbies vertreten (beispielsweise finden Jüngere häufig Märchen und Zirkus toll, Ältere eher Sport und Musik)? Durch die Verknüpfung der Produkte mit den Lebenswelten der Kinder würde eine psychologische Wirkung bei den Kleinen hervorgerufen. Diese würden vermittelt bekommen, dass ein bestimmtes Produkt genau für sie gemacht wäre.