Kaffeekonsum: Welche Rolle spielt Koffein bei Migräne?

Überrraschendes Ergebnis: Bei ein bis zwei koffeinhaltigen Getränken am Tag zeigte sich keine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Attacke am selben Tag. Wer allerdings drei oder mehr koffeinhältige Getränke an einem Tag konsumierte, hatte an diesem Tag auch ein erhöhtes Risiko für Kopfschmerzen.

"Manche Migränepatienten glauben, sie müssen auf Kaffee verzichten", erläutert Suzanne M. Bertisch, die führend an der Studie mitgewirkt hat. "Aber wir sahen bei ein bis zwei Tassen am Tag kein höheres Kopfschmerzrisiko. Es sind noch weitere Studien notwendig, um dieses Ergebnis zu bestätigen, aber es ist ein erster wichtiger Schritt."