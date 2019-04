Forschung: Löst Rotwein wirklich Migräne aus?

In Österreich leiden rund elf Prozent der Bevölkerung an Migräne. Am häufigsten treten die Kopfschmerzattacken laut der Österreichischen Schmerzgesellschaft zwischen dem 20. und 50. Lebensjahr auf. In dieser Lebensphase sind Frauen bis zu dreimal häufiger betroffen als Männer.

Alkohol als "gefühlter" Trigger

Eine Studie, die im Dezember im European Journal of Neurology veröffentlicht wurde, zeigt, dass viele Migränepatienten bewusst auf Alkohol verzichten oder den Konsum stark einschränken, um Migräneanfällen vorzubeugen. Zwar ist die genaue Rolle von hochprozentigen Getränken und deren Inhaltsstoffen bei Migräne noch nicht restlos geklärt, von Betroffenen werden diese demnach aber eindeutig als Trigger wahrgenommen.

Durchgeführt wurde die Erhebung in den Niederlanden. Die befragten 2.197 Patienten waren Teilnehmer des Projektes "Leiden University Migraine Neuro-Analysis", kurz LUMINA, und zwischen 18 und 80 Jahren alt. Abgefragt wurde konkret, ob der Konsum von Alkohol Migräne auslöst, welchen genauen Effekt er auf Betroffene hat und wie diese mit dem auslösenden Potenzial alkoholischer Getränke umgehen. Auch spezifische Alkoholarten, etwa Rotwein und Wodka, und deren Triggerwirkung wurden untersucht.