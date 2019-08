Hype um Kaffee-Diät: Hilft Koffein tatsächlich beim Abnehmen?

Verspricht enorme Gewichtsreduktion

Arnot selbst trinkt fünf Tassen Kaffee am Tag und beschreibt das Getränk als "ultimatives Superfood, weil es so viele bioaktive Substanzen enthält" und die Fettverbrennung ankurbelt. Die Vielzahl an Polyphenolen - sekundäre Pflanzenstoffe, die vor verschiedenen Krankheiten schützen - seien das Einzigartige am Kaffee.

Wer die richtigen Bohnen richtig zubereitet, der könne "enorm an Gewicht verlieren", so Arnot in seinem Buch.