Kaffee: Wie viele Tassen am Tag die Obergrenze sein sollten

Die Studienautoren haben insgesamt die Daten von 347.077 Personen im Alter von 37 bis 73 Jahren aus der "UK Biobank" analysiert. Dabei zeigte sich auch, dass jene Menschen, die aufgrund ihrer Genetik Koffein rascher verstoffwechseln und abbauen können, auch nicht mehr Kaffee konsumieren können ohne erhöhtes Risiko für negative gesundheitliche Effekte.

"Under 6 a day ..."

"Die Grenze zu kennen, was gut für einen ist und was nicht, ist essenziell", betont Hyppönen: "Wie bei so vielen Dingen geht es um das Maß halten: Wenn man es übertreibt, wird ihre Gesundheit dafür zahlen müssen." Und die Studienautoren liefern auch gleich ein englisches Motto zu ihrer Studie mit: "Under 6 a day and you´re A-OK" ("Weniger als sechs am Tag und du bist perfekt okay").