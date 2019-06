Auch 25 Tassen Kaffee pro Tag sind noch gesund, sagen Forscher

Morgens (zum in die Gänge kommen), mittags (gegen das Energietief nach dem Essen), nachmittags (um im Büro wach zu bleiben): Wie viele Tassen Kaffee trinken Sie täglich?

Entwarnung für Vieltrinker kommt nun aus England: Neuen Forschungen zufolge kann man kaum zu viel von dem koffeinhaltigen Heißgetränk erwischen. Eine Studie der Queen Mary University of London legt nahe, dass auch 25 Tassen täglich nicht schlecht fürs Herz sind.

Ist Kaffee gesund?

Tatsächlich gelten Studien, die Kaffee eine stark gesundheitsschädigende Wirkung (erhöhtes Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle) attestieren, mehr oder weniger als überholt. So kamen die Forscher hinter einer großen Langzeitanalyse der Sterbedaten von einer halben Million Europäer 2017 zu dem Ergebnis, dass regelmäßiger Kaffeekonsum das Risiko, an verschiedenen Krankheiten zu sterben, senken kann. Erst kürzlich zeigte eine große Übersichtsarbeit im European Journal of Epidemiology, für die 40 frühere Untersuchungen analysiert wurden: Zwei Tassen Kaffee am Tag können die Lebenserwartung um bis zu zwei Jahre verlängern.

Die neue britische Studie geht noch einen Schritt weiter: Demnach ist der Genuss von bis zu 25 Tassen pro Tag nicht schlechter für die Arterien als der Konsum von weniger als einer Tasse pro Tag.