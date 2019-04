In einer gebildeten Gesellschaft ist die Lebenserwartung höher

Seit 150 Jahren ist es ein kontinuierlicher Trend: Jedes Jahrzehnt steigt die Lebenserwartung um mindestens zwei Jahre an. „Wir verbinden das immer mit dem medizinischen Fortschritt, neuen Therapien, Impfungen, etc.“, sagt Marc Luy vom Institut für Demographie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Ein Forschungsteam rund um Luy (beteiligt waren auch die Sophia-Universität in Tokio und die Universität La Sapienza in Rom) hat jetzt untersucht, wie sich Veränderungen in der Bildungsstruktur einer Gesellschaft auf die Lebenserwartung auswirken. Die Studie wurde im Fachjournal Genus - Journal of Population Sciences veröffentlicht.