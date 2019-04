Globale Gesundheitsstatistik: Warum Frauen länger leben

In reichen Ländern hingegen lassen sich die Unterschiede in der Lebenserwartung stärker durch Umweltfaktoren und einen ungesunden Lebensstil erklären. So wird in Ländern mit einem hohen Einkommen im weltweiten Vergleich der meiste Alkohol getrunken und am meisten geraucht. Männer haben daran einen großen Anteil: Dem Report zufolge rauchten sie 2016 fünfmal häufiger als Frauen und konsumierten viermal mehr Alkohol.

Männer: Bei Vorsorge nachlässig

Entscheidend für die Geschlechterunterschiede ist nicht nur die Verfügbarkeit von medizinischer Versorgung – auch deren Inanspruchnahme (bzw. Nicht- Inanspruchnahme) wirkt sich aus. So wenden sich Männer im Krankheitsfall in der Regel später an einen Arzt. Besonders augenscheinlich sind die Auswirkungen dieses Verhaltensmusters bei Infektionskrankheiten wie HIV und Tuberkulose. Hier erhalten Männer oft verzögert eine Diagnose – und damit viel später eine adäquate Therapie. Das führt auch dazu, dass Männer häufiger Folgekrankheiten entwickeln und früher an Aids sterben.