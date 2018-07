Wie alt können wir wirklich werden?

Eines der ersten Ergebnisse der Studie: Leben in der Gesamtbevölkerung Männer im Schnitt um fünf bis sechs Jahre kürzer als Frauen, ist es bei den Ordenmännern nur ein Jahr weniger. „Das deutet daraufhin, dass die Biologie keinen so großen Einfluss hat.“ In der Gesamtbevölkerung sind es – im Schnitt – vor allem Männer mit geringerer Bildung, deren Lebenserwartung kürzer ist als jene der Frauen. In den Klöstern zeigt sich das nicht: Hier haben wenig und gut gebildete Männer dieselbe Sterblichkeit.

Faktor Stress

Was genau die Gründe sind, warum Ordensmänner länger leben als Männer der Gesamtbevölkerung, wird noch untersucht: „Es kann der Lebensstil sein oder auch das Wegfallen bestimmter Berufsrisiken, weil es diese Berufe im Kloster nicht gibt.“

Er persönlich glaube, dass, abgesehen von den fehlenden Risiken etlicher Berufe, die Ordensmänner vom tendenziell geringeren Stress im Kloster profitieren: „Dieser dürfte eine entscheidende und weitgehend unterschätzte Rolle spielen. Aber das erforschen wir noch.“

Die Ursachen der Unterschiede in der Lebenserwartung „liegen eigentlich nie bei denen, die länger leben, sondern immer bei denen, die kürzer leben. Deshalb sollte man auch nicht danach fragen, was man tun müsse um so lange zu leben, sondern was man tun könne, um nicht früher zu sterben“.