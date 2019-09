Hula-Tanz: Welche positive Auswirkung er auf die Gesundheit hat

Nein, das ist keine Presseaussendung der Tourismusverantwortlichen von Hawaii. Sondern ein Bericht von einem Treffen der American Heart Association in New Orleans in den USA – diese befasst sich mit Vorbeugung und Therapie von Herzerkrankungen. Dort wurde kürzlich über den traditionellen Hula-Tanz diskutiert. Eine dieser Tage veröffentlichte Studie zeigte nämlich überraschende Ergebnisse:

250 Hawaiianerinnen und Hawaiianer (Durchschnittsalter 58 Jahre, 80 Prozent Frauen) nahmen daran teil. Sie alle bekamen schon seit längerem Medikamente gegen ihren Bluthochdruck, hatten aber trotzdem immer noch erhöhte Werte.