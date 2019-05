Wie Tanzen nicht nur Dirk Heidemann glücklich macht

„Ich werde im Juni 91 Jahre alt, ich tanze Samba, Twist und habe bereits mit vier Jahren klassisches Ballett getanzt.“ Großen Applaus für ihre Wortmeldung erhielt eine ältere, fitte Dame Donnerstagabend beim KURIER-Gespräch „Tanzen für Herz, Hirn und Happiness“ – als bestes Beispiel für die vielen positiven Wirkungen, die mit dem Tanzen verbunden sind.

Dancing-Stars-Profitänzerin Conny Kreuter brachte es zu Beginn in ihrer Videobotschaft – sie musste ihre Teilnahme wegen des Trainings für das Halbfinale kurzfristig absagen – auf den Punkt: „Tanzen macht einfach glücklich – und deshalb ist es auch so gesund.“ Und ihr Tanzpartner Michael Schottenberg per Video: „Tanzen ist vor allem für die Seele gesund.“

