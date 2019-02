Wie Tanzen die Fitness von Herz und Hirn fördert

In einer Alzheimer-Präventionsstudie bei Patienten mit leichter geistiger Beeinträchtigung schnitt Tanzen am besten ab – weil dabei körperliche Aktivität mit räumlichen Orientierungsaufgaben verbunden wird. Und auch laut einer Studie des Magdeburger Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen hat Tanzen auf ältere Menschen noch günstigere Auswirkungen als verschiedene Sportarten. Welcher Tanz es ist, sei dabei nicht so wichtig: Wichtig sei nur, nicht immer den gleichen Tanzschritt zu machen.

Sturzgefahr sinkt

Tanzen hat aber positive Effekte auf das Herz-Kreislauf-System: Regelmäßige Tänzer haben – im Vergleich zu altersgleichen Nicht-Tänzern – eine bessere Herz-Kreislauf-Fitness, ein besseres Gleichgewichtsvermögen, mehr Kraft im Rumpf und eine bessere Einlagerung von Mineralstoffen in die Knochen, sagt Wolfgang Schobersberger (Institut für Sport-, Alpinmedizin & Gesundheitstourismus der Tirol Kliniken Innsbruck und der Privatuniversität UMIT in Hall). „Auch die Sturzgefahr bei älteren Menschen reduziert sich.“