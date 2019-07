Durstlöscher für die Haut: Können After-Sun-Cremen Schaden anrichten?

Kamille bis Hamamelis

Im Unterschied zu herkömmlichen Körperlotionen wirken After-Sun-Cremen dank spezieller Inhaltsstoffe wie Aloe vera, Kamille, oder Hamamelis beruhigend und kühlend. "Das zugesetzte Glycerin in After-Sun-Produkten schützt vor Austrocknung, Panthenol regt die Zellteilung der Haut an und fördert so ihre Regeneration", erklärt Univ.-Prof. Tamara Kopp, Fachärztin für Dermatologie und Venerologie.

Teuer muss hochwertige Pflege für Sonnenhaut laut Öko-Test nicht sein: Mit "sehr gut" bewertete Produkte gibt es schon für weniger als einen Euro pro 200 Milliliter zu kaufen.

Noch billiger sind Hausmittel. Topfen- und Joghurtwickel etwa, oder das transparente Blattmark der Aloe vera (siehe Infokasten ganz unten). Ein nasser Lappen oder Umschlag verschafft bei sonnengeplagter Haut ebenfalls Linderung. Die wohltuende Wirkung der Aloe Vera ist medizinisch belegt. "Bei Topfen und Joghurt fehlen wissenschaftliche Beweise, hier kann man aber gut und gerne auf die kühlende Wirkung vertrauen", sagt Wolf.

Die neueste Generation von After-Sun-Produkten kann laut Tamara Kopp mehr als nur lindern: "Bis zu einem gewissen Grad können sie auch die körpereigenen Reparaturmechanismen der Haut durch DNA-Reparatur-Enzyme aktivieren."