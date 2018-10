Brustkrebs: Einfachere Diagnostik durch neues Ultraschallverfahren

Gewebedichte als Indikator

Organe und Gewebe haben eine unterschiedliche Dichte und reflektieren die Ultraschallwellen daher verschieden. Die Geschwindigkeit der reflektierten Schallwellen hängt aber auch von der Festigkeit des untersuchten Gewebes ab. Und weil Tumore fester sind als das sie umgebende gesunde Gewebe, bewegt sich der Ultraschall schneller durch das Geschwür: durch bösartige Tumore drei Prozent schneller, durch gutartige Geschwüre noch rund 1,5 Prozent.

"Anders als beim herkömmlichen Ultraschall lassen sich unsere Bilder viel einfacher deuten", so ETH-Forscher Orçun Göksel. Die Forscher wollen nach eigenen Angaben Ärzten die Entscheidungen im Rahmen von Routineuntersuchungen erleichtern und unnötige Biopsien vermeiden. Von ihrer Methode berichteten sie bereits in mehreren Fachartikeln, zuletzt im Fachblatt Physics in Medicine and Biology.

Existierende Geräte aufrüsten

Die Neuerung besteht in erster Linie in der Verarbeitung der Daten, sodass sich bereits existierende Ultraschallgeräte mithilfe einer Software einfach aufrüsten ließen, erklärte Göksel. Die Forschenden suchen dafür die Zusammenarbeit mit den Geräteherstellern, da die meisten Ultraschallgeräte geschlossene Systeme seien, in die sich eine neue Software nicht so einfach integrieren lasse.