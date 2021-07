Immuntherapien gegen Krebs: "Aufregend und verblüffend"

„Wir sind so dankbar und extrem glücklich: Vor Kurzem feierten wir, dass Emily seit zwei Jahren krebsfrei ist“, so Emilys Mutter Kari Whitehead in einem eMail an den KURIER. „Jedes Mal, wenn wir so einen Meilenstein erreicht haben, sind wir erstaunt, wie weit Emily in den zwei Jahren gekommen ist. Wir sind für jeden Tag dankbar, an dem sie gesund ist und krebsfrei bleibt.“