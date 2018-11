Wo man in Wien den günstigsten Punsch schlürfen kann

Wo man Punsch-Schnäppchen schlagen und den preiswertesten Glühwein schlürfen kann – und welche Trends die heurige Wintersaison prägen, hat Urlaubshamster.at herausgefunden. Dafür hat ein Tester-Team die bekanntesten und beliebtesten Weihnachtsmärkte Wiens besucht und 15 von ihnen getestet.

Die Preise

Der Preisvergleich zeigt: Durchschnittlich zahlt man in der Hauptstadt 3,80 Euro pro Tasse. Den billigsten Glühwein bekommt man für 3 Euro beim Türkenschanzpark, die anderen starten preislich ab 3,50 Euro. Den teuersten Glühwein bekommt man auf der Ringstraße. Hier zahlt man pro Glas mindestens 4,20 Euro.

Beim Türkenschanzpark bekommt man nicht nur den günstigsten Glühwein, sondern mit einem Preis von 3 Euro auch den günstigsten Punsch.

Grundsätzlich sind die Preise für Glühwein und Punsch bei den meisten Märkten nur geringfügig angestiegen, variieren pro Markt jedoch enorm. Für besonders ausgefallene Kreationen zahlt man, etwa am Spittelberg, mittlerweile bis zu 5,60 Euro pro Häferl.

Der Häferl-Einsatz beläuft sich mittlerweile auf bis zu 4 Euro pro Häferl. Am günstigsten ist der Einsatz am Spittelberg mit nur 2 Euro.

Die Trends

En vogue sind 2018 neben hausgemachtem Punsch und Bio-Punsch, vor allem Gin-Punsch, Lillet-Punsch und "Hot Aperol".

Die Snacks

Abseits der Freude über den wieder zurückgekehrten Herzerlbaum am Rathausplatz (mehr dazu hier), finden sich auch im Food-Bereich einige Highlights auf den Märkten: Neben Pflicht-Angeboten wie Ofenkartoffeln gibt es am Michaelerplatz etwa Bubble-Waffeln, am Spittelberg Mozart-Knödel sowie bunten Käse und beim Türkenschanzpark Waffeln am Stil.