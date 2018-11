Fettes Weihnachtsgeschäft: Adventmärkte verdienen am meisten

Ein Plus von 2,5 Prozent

Laut Regioplan-Prognose wird der Weihnachtsumsatz in Österreich (zusätzlicher Umsatz von Einheimischen und Touristen eines Durchschnittsmonats, Anm.) heuer über zwei Milliarden Euro ausmachen. Das entspricht einem nominellen Plus von 2,5 Prozent – das Weihnachtsgeschäft wächst also erneut.

Rund 140 Millionen Euro – und damit am zweitmeisten – dürften in die Gastronomie fließen. Umsatzbringer sind hier Weihnachtsfeiern. Erst an dritter Stelle steht der Online-Händler Amazon, der im Dezember in Österreich einen Zusatzumsatz zwischen 60 und 70 Millionen Euro machen dürfte.

Dahinter folgt die Innere Mariahilfer Straße, immerhin Österreichs größte Einkaufsstraße. Doch woher kommt die Einkauf-Lust am Christkindlmarkt?