Weihnachtsmärkt-Start: Von Punsch, Polizei und Perchten

Auch in Schönbrunn, am Riesenradplatz im Prater und bei der Wiener Oper geht es ab vier Euro los, dafür spart man aber beim Becherpfand.

Am günstigsten sind Punsch und Glühwein in Neubau. Im Winterdorf im MQ kostet der Becher 3,90 Euro. Am Spittelberg zahlt man 3,80 Euro.

Die Preise bei den Märkten in Niederösterreich sind ähnlich. Übrigens können heuer nicht nur Zweibeiner die Vorweihnachtszeit in flüssiger Form genießen: Beim Markt am Türkenschanzpark gibt es Hunde-Punsch – der ist aber natürlich ohne Alkohol.