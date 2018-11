Besondere Christkindlmärkte in und um Österreich

Brünn, Tschechien Mehrere Märkte bieten in der mährischen Stadt von 23.11. bis 28.12 etwas für jeden Geschmack. Trubel herrscht z. B. am Freiheitsplatz, Gourmets werden am Dominikanerplatz fündig. Statt Punsch wird traditionell Turbomost ausgeschenkt. gotobrno.cz/de/

Aostatal, Italien In Aosta eröffnet der weihnachtliche Adventmarkt „Marché Vert Noël“ von 24. November bis 6. Jänner seine Pforten auf dem Areal des Römischen Amphitheaters. Kleine Holzbuden, mit Handwerk, vin brulé und Bergpanorama. www.lovevda.it

Arenenberg, Schweiz Am Bodensee erstrahlt das Arenenberger Napoleonschloss von 24. 11. bis 23.12. in weihnachtlichem Glanz. Die Gemächer, in denen die Familie Bonaparte residierte, sind festlich geschmückt. Eine handgefertigte Santons-Krippe bringt südfranzösisches Flair an den Bodensee. Für Kinder stehen Wintermärchen und Kostümführungen auf dem Programm. napoleonmuseum.ch.