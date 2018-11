Die beliebtesten Christkindlmärkte Wiens

Es ist der Bekanntest Adventmarkt Wiens und vor allem von Touristen gerne besucht: der Christkindlmarkt am Rathausplatz. Mit 152 Ständen eröffnet er am kommenden Freitag. Neben einem Rahmenprogramm mit Chören und Turmbläsern gibt es mit dem "Kleinen Eistraum" auch heuer wieder die Möglichkeit zum Schlittschuhlaufen. Nach Abschluss der Renovierung der Rathausfassade feiert auch die Back- und Bastelstube in der Volkshalle des Rathauses ein Comeback. Eine Neuerung gibt es mit dem Krippenpfad: Zwölf in präziser Handarbeit hergestellte Krippenszenen werden in den Rathauspark eingebettet. Details: 16. November bis 26. Dezember 2018, www.wienerweihnachtstraum.at