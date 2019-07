Obst und Gemüse im Supermarkt noch immer in Plastik verpackt

"Die einfolierte Gurke ist ein wiederkehrender Aufreger bei den Konsumenten", erläutert VKI-Projektleiterin Birgit Beck. "Einige Anbieter scheinen dem auch bereits Rechnung zu tragen: Denn‘s und Etsan verzichteten komplett auf die Plastikumhüllung bei Gurken."

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) testete im Juni 2019 58 Supermarkt-Filialen: Dabei wurden 1.589 Angebote an Gurken, Karotten, Paprika, Tomaten und Äpfeln überprüft, ob diese verpackt oder unverpackt zur Auswahl standen.

Das Ergebnis: 1.050 Angebote waren in Plastikverpackungen erhältlich, also zwei Drittel der erhobenen Ware. Besonders schlecht schnitten Diskonter ab. Schlusslicht war Hofer: vier von fünf Angeboten sind in Plastik verpackt, gefolgt von Lidl mit 77 Prozent und Penny mit 74 Prozent.