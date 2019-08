Unbedingt einmal probieren: Speckfisch, bitte!

Fisch ist im hohen Norden also nicht alles – was wäre die regionale Küche zum Beispiel ohne Grünkohl? Am besten mit „einem ordentlichen Schlag Schmalz und Pinkel“ – das ist eine geräucherte, grobkörnige Wurst, die u. a. Hafergrütze enthält und vor allem in Bremen auf den Teller kommt. Wurst ist nicht wurscht: Hamburger essen ihr Grünzeug am liebsten mit einer „Kasseler“, die Hannoveraner und Braunschweiger hingegen mit „Brägenwurst“, einer geräucherten Mettwurst. Ein wunderbar-deftiges Gericht für kühle Tage: „Omas Steckrübeneintopf“ mit Speck, Erdäpfeln und Wurst.

Und sonst? „Labskaus“, ja eh, noch so ein bekanntes, sättigend-deftiges Gericht, das zwar nicht hübsch aussieht, aber erdig schmeckt. Natürlich ein Seemannsgericht, das entstand, weil der Smutje auf lang haltbare Lebensmittel angewiesen war. Also kochte er Brei aus gepökeltem Rindfleisch, eingelegter Roter Beete (Rote Rüben), Zwiebeln und Erdäpfeln. Dazu gab es Matjes (eingelegter Hering) sowie Spiegelei. Heute gibt’s ihn auch mit Lachs – und weil gepökeltes Rind rar ist, greift man zu Corned Beef aus der Dose. Zuletzt noch ein Geheimtipp aus Mecklenburg-Vorpommern: „Tüften un Plum“ . Das ist Plattdeutsch und ist nichts anderes als eine dicke, sämige Suppe aus Kartoffeln, Speck und Pflaumen (hierzulande: Zwetschken).

Nu man guten Appetit, „Smakelk Eten! “ und „Mohltied!“