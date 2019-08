Unbedingt einmal probieren: Portugiesischer Schwammkuchen

Stockfisch, Bacalhau. Das ist, woran Portugal-Urlauber denken – und bestellen Stockfisch, Bacalhau. Dabei hat das Land kulinarisch so viel mehr drauf – man denke nur an die unglaublich guten Süßspeisen. Stockfisch-Verbot soll das hier keines sein, aber: „ Bacalhau ist nicht gleich Bacalhau, da gibt es Varianten“, verrät Lucinda Vinhó Tavares vom portugiesischen Restaurant „a Barraca“ in Wien. Sie empfiehlt als Alternative zum Beispiel „ Bacalhau à Bras“, Stockfisch-Gröstl mit Koriander und Zwiebel. Oder „Migas de Bacalhau“, Stockfisch mit Brotbrei und Paradeisern, geröstet mit Olivenöl. Für das Landesinnere gilt: kein Tag ohne Eintopf. Zum Beispiel „Cozido à portuguesa“. „Dabei werden Fleisch vom Rind, Huhn und Schwein sowie Chouriço (Wurst), Gemüse und Erdäpfel gemeinsam gekocht. Dazu gibt’s Reis und Bohnen sowie reichlich Olivenöl darüber“,erzählt Lucinda Vinhó Tavares.