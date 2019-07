Unbedingt einmal probieren: Ein paar Petitessen

Die Wahrheit ruht auf dem Boden des Kochtopfes. Ein schöner Spruch, er stammt von Paul Bocuse, legendärer Koch aus Frankreich, der die „Nouvelle Cuisine“ mitgeprägt hatte. Die französische Küche ist auf ihre Art einmalig, im Jahr 2010 wurde „das gastronomische Mahl der Franzosen“ in die Liste des immateriellen Welterbes der Menschheit aufgenommen. Doch was sollte man als Frankreichurlauber wo und wie genossen haben?

In der Bretagne unbedingt „Kig ha farz“. Der deftige Eintopf gilt als Festessen der Bretonen, so die Frankreich-Expertin Ilona Perrot von „Atout France“. Das Rezept ist simpel, die Zutaten – Schweinshaxe, Bein und Schulter vom Rind sowie Bauchspeck und Gewürze – werden lange gekocht. Dazu Teigknödel, die „farz“. Wer danach noch Platz im Bauch hat, nimmt „Far breton“, buttrigen Kuchen mit getrockneten Zwetschken.

Auch im Burgund schätzt man Eintopf, klassisch: „Boeuf Bourguignon“, lange geschmortes Rind in Rotwein. Rund um Toulouse wird „Cassoulet“ serviert, das Schmorgericht aus weißen Bohnen, Speck, gepökeltem Schweinefleisch und Würstchen.

„Pounti – einfach und sehhhhhr gut“, so Madame Perrot, sollte man in der Auvergne gekostet haben, eine Terrine mit Mangold, Speck und Dörrzwetschgen. Im Elsass bestellen Sie „Choucroute garnie“ mit verschiedenen Wurst- und Fleischsorten sowie Sauerkraut. Im Süden schmeckt das Leben nach Mittelmeer, in der Provence nehmen die Menschen zum obligaten Glas Rosé ein Baguette mit „Tapenade“ oder „Anchoide“ – wunderbare Pasten aus schwarzen Oliven oder Sardellen, die auf knuspriges Brot gestrichen werden (siehe unten). Ein einfacher Snack in der Gegend rund um Cannes und Nizza ist „Socca“, „Pfannkuchen“ aus Kichererbsenmehl. Er wird in Holzhöfen gebacken und etwa am Markt von Cannes zwischendurch genascht. Bon appétit!