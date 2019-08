Tim Raue unterstützt Grazer Pleite-Restaurant

Allerdings haben sich die jungen Gastronomen Herbert König, Markus Neuhold und Jakob Schönberger geirrt, denn das Finanzamt hatte den Antrag gestellt.

Viel Zuspruch bekommt das Restaurant derzeit von Gästen, die nach dem Betriebsurlaub am 3. September bereits einen Tisch reserviert haben.

Und so geht es weiter: Am 27. Oktober sind sechs der besten Sommeliers aus Deutschland (u.a. Willi Schlögl, Sommelier des Jahres) und Österreich (u.a. Steve Breitzke, Sommelier des Jahres) beim sogenannten Sommelier-Battle zu Gast im Laufke.

Auch prominente Unterstützung gibt es für die Burschen. In einer Mitteilung an Medien berichten sie, dass Tim Raue (Platz 40 "The World 50 Best Restaurants") seine Hilfe zugesagt und im Laufke voraussichtlich im Februar 2020 als Gastkoch vorbei schauen will.