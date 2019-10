Tag des Sektes: Welche Schaumweine im Trend liegen

Ob Winzer ihre Weine selbst versekten oder mit einem spezialisierten Betrieb zusammenarbeiten, habe aber keine Auswirkungen auf die Qualität. „Jemand, der guten Wein herstellt, ist nicht automatisch ein guter Sekthersteller. Es ist eine große Herausforderung. Wer sich darauf spezialisiert hat, verkauft ja auch sein Know-how mit.“ Im Wachsen sind jedenfalls beide Segmente begriffen.

Was wünscht sich Sekt-Botschafter Zacherl für die Zukunft? „Nicht nur zu Silvester und zum Geburtstag an Sekt denken, sondern auch einmal als Essensbegleitung. Es gibt so viele Geschmacksnuancen, die neue Möglichkeiten eröffnen.“