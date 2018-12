Silvester: Sechs Sekt-Sorten im Kurier-Test

Aufs neue Jahr anstoßen? Da muss ein Gläschen Sekt her! Kaum ein Getränk wird so mit Silvester oder festlichen Anlässen verbunden wie der prickelnde Schaumwein. Seit dem 19. Jahrhundert, als sich deutsche und österreichische Kellermeister in Frankreich die Methode traditionelle – also die zweite Gärung direkt in der Flasche – aneigneten, sind derart veredelte Weine ein beliebtes alkoholisches Getränk.