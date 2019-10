Die Ikone der Österreichischen Sektkultur

Im Jahr 2009 wurde der Tag des Österreichischen Sekts von Schlumberger ins Leben gerufen und wird seither jährlich am 22. Oktober von der gesamten Sektbranche gefeiert. Die Initiative dient vor allem der Bewusstseinsbildung rund um die österreichische Sektkultur und soll das Wissen über Regionalität, Qualität und Vielfalt von österreichischem Sekt in der Bevölkerung und in der Gastronomie steigern. Auch an der Gründung eines eigenen Sektkomitees war das Haus federführend beteiligt.