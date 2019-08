Schnitzel für Hamilton? Nächste Woche eröffnet der Rennfahrer sein erstes Lokal

"Ich will keinen Krebs"

Der Brite gab erstmals im Jahr 2017 öffentlich bekannt, vegan zu leben. Auslöser für seine Ernährungsumstellung sei der Dokumentarfilm "What the health" gewesen, erklärte er damals auf Instagram. Darin geht es um die gesundheitlichen Folgen von zu viel Fleischkonsum, etwa dessen Einfluss auf chronische Krankheiten wie Diabetes oder Krebs.

Das hätte ihn sehr nachdenklich gestimmt. "Ihr wisst, wie sehr ich Tiere liebe. Was wir als Menschen in der Welt anrichten, ist unfassbar. Es wird gesagt, dass unser Mastvieh mehr Schadstoffe erzeugt, als es alle Flüge und Autos produzieren. Verrückt", berichtete er seiner Community.

"Ich will nicht in zehn oder fünfzehn Jahren zuckerkrank werden oder am Herzen erkranken, wie es in meiner Familie vorgekommen ist. Ich will auch keinen Krebs, den gab es in meiner Familie auch schon."