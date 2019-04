Top 5: Vegetarisch & Vegan

1., TIAN

Das kann man mit gutem Gewissen behaupten: eines der allerbesten Veggie-Restaurants der Welt. Hier wird vegetarische Küche auf allerhöchstem Gourmet-Niveau zelebriert, kreativ und handwerklich erstklassig, ein Genuss, der immer wieder überrascht.



Wien 1, Himmelpfortg. 23,

Tel: 01/890 46 65,

Do-Sa 12-14, Di-Sa 17.45-21,

www.tian-restaurant.com



2., ONIRIQ

Mit dem „Chez Nico“ hatte Innsbruck immer schon eine der besten Veggie-Adressen, nach dessen Ende übernahm 2017 Christoph Bickel die Fackel: kreatives, hochmodern-saisonales Menü, auf Wunsch auch mit einem Fleisch/Fisch-Gang.



6020 Innsbruck, Maria-Theresien-Str. 49,

Tel: 0650/451 06 24,

Fr 11.30-13.30, Mo-Sa 18-21,

www.oniriq.at



3., YAMM!

Ein Restaurant-Konzept, wie es jünger und moderner kaum sein könnte: Ein Designer-Restaurant mit farbenprächtigem Buffet mit vegetarischen Gerichten aus aller Welt, man bezahlt nach Gewicht, Lactose-/Gluten-Gehalt wird gekennzeichnet.



Wien 1, Universitätsring 10,

Tel: 01/532 05 44-200,

Mo-Mi 8-23, Do, Fr 8-23.30, Sa 9-23.30, So 9-15,

www.yamm.at



4., VENUSS

Das jüngste im Bunde: Voriges Jahr eröffneten die Tian-Macher ein Restaurant-Konzept, bei dem Wiener Küche vegan, saisonal und mit regionalen Produkten umgesetzt wird. Und kaum zu glauben: Das Ganze schmeckt auch noch wirklich super.



Wien 1, Herreng. 6-8,

Tel: 01/890 83 09,

Mo-Sa 8-18,

www.venuss.com



5., MANGOLDS

Der Klassiker in Österreichs Veggie-Szene. Seit 30 Jahren ist man hier Trendsetter – Salate, selbst gemachte Smoothies, Buffet-Konzept, Take-away, vegane Süßspeisen, gibt’s hier immer schon. Sogar vegane Kosmetik wird angeboten.



8020 Graz, Griesg. 11,

Tel: 0316/71 80 02,

Mo-Fr 11-19, Sa 11-16,

www.mangolds.com



heidi.strobl@kurier.at