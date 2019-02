Veganerin, Vegetarierin und Fleischfan an einem Tisch: Geht das?

Die 20-jährige verzichtet seit dreieinhalb Jahren auf Fleisch, zuletzt auch auf alle Produkte tierischen Ursprungs: „Des Tierleids und der Umwelt wegen. Ich habe mich gefragt, woher das Fleisch auf dem Teller kommt.“ Auch für Mama Melanie war das ausschlaggebend: „Ich mochte schon als Kind kein Fleisch, aß als Jugendliche nur Pute und Huhn. Irgendwann habe ich in der Nähe eines Schlachthofs gearbeitet, mit all dem Leid vor der Nase. Da hat’s Klick gemacht.“ Bei Tisch wird tunlichst nicht über dieses Thema gesprochen. Im Eiskasten sollte trotzdem kein „ganzes Tier“ (wie z. B. ein Huhn) liegen, Fleisch oder Wurst geht schon. Das ist aber sowieso immer weniger der Fall. „Mittlerweile esse ich meist auswärts Fleisch, daheim kaum“, schildert Karl Schöberl. An den vegetarischen und veganen Gerichten seiner Frau und Tochter findet er zunehmend Gefallen. Sogar fleischlose Burger hat er gekostet: „Nicht schlecht.“

Die Schöberls sind das perfekte Beispiel für eine Entwicklung, die in vielen Familien zu beobachten ist. Immer mehr junge Menschen entscheiden sich, auf Fleisch oder überhaupt auf tierische Produkte zu verzichten. Und sorgen so für eine Revolution am heimischen Esstisch.