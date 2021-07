Die geheimen Zutaten der Schwedenbomben

Vor 90 Jahren erfand Walter Niemetz die kultige Süßigkeit: Der Wiener verbrachte zuvor einige Zeit bei den größten Meistern der französischen Pâtissierskunst in Paris. Während seiner Ausbildung freundete er sich mit einem jungen Konditor aus Schweden an. Zurück in Wien tüftelten die beiden gemeinsam an einem Rezept für eine Nachspeise aus festem Eischnee. Als Dankeschön benannte Niemetz die Kreation nach seinem schwedischen Freund, der Österreich wieder verließ. Danach sollte der Wiener Konditor einige folgerichtigen Entscheidungen treffen, so ließ er seine Kreation bereits 1934 markenrechtlich schützen, 1949 folgte das Schützen der bekannten Konditor-Zeichnung auf den Verpackungen.