Das Restaurant-Imperium von Roberto d'Atri ist um ein "kleines Küken" reicher – gestern Abend eröffnete die Trattoria Pulcinella im ehemaligen La Marée am Naschmarkt. Der Name bedeutet zwar übersetzt Küken, allerdings steht er in Italien natürlich für den ungeschickten, gefräßigen Diener der Commedia dell’arte, der meist eine Maske mit Vogelnase auf der Bühne trägt. Die Pizzen nach römischer Art – dünn und schön knusprig – werden in einem Steinofen gebacken, freie Flächen gewähren einen Blick in die Küche.

Foto: Anita Kattinger Die Anrainer in den umliegenden Bezirken 4, 5 und 6 freuen sich über den kulinarischen Zuwachs, denn gute Pizzerien sind in der Gegend kaum vorhanden: Bisher versorgten sich Italophile in der Riva Favorita, der Il Mare oder der Disco Volante. Allerdings setzt d'Atri nicht auf Shabby- oder Industrial-Chic, sondern auf Kitsch. Jeden Abend spielt ein Italiener am Keyboard – und wenn wie am Eröffnungsabend Gäste und auch Kellner zu Evergreens wie "Marina" von Rocco Granata oder "Volare" von Domenico Modugno und Franco Migliacci aus dem Jahr 1959 mitträllern, dann kann die typische Klientel der umliegenden Bezirke wohl nur schmunzeln. Die Touristen am Naschmarkt werden das bunte Treiben wohl lieben.

Foto: Anita Kattinger Dass es d'Atri überhaupt an den Naschmarkt zieht, verdankt er Yanis Kaikov: Der La Marée-Eigentümer hatte erkannt, dass die Konkurrenz für sein Fisch-Restaurant am Naschmarkt einfach zu groß war, und nach einem neuen Konzept gesucht. Die Familie d'Atri betreibt mit der Osteria d'Atri in der Schauflergasse und dem Il Melograno in der Blumenstockgasse zwei Hauben-Restaurants, mit der Meter-Pizzeria Toto's ein Lokal nahe der Albertina für die breite Masse.

Foto: Anita Kattinger Dass sie Tiramisu und Pizza machen können, haben sie also schon mehrmals bewiesen – und beweisen es auch dieses Mal: Leider geht die Großfamilie bei allen Gerichten auf Nummer sicher, so zieren die Speisekarte ausschließlich Klassiker wie Margherita (6,90 Euro), Marinara (6,90 Euro), Prosciutto cotto e funghi (10,50 Euro) oder Tonno (11,50 Euro). Eine kleine Hommage an den Eigentümer gibt es mit der Kaikov: eine Pizza mit Lachs und Kaviar (24,90 Euro). Anders als bei den neapolitanischen Klassikern ohne breiten Rand und Brandblasen.

Info: Pulcinella, Naschmarkt Stand 94-101, 1040 Wien, Montag bis Samstag 11 bis 23 Uhr