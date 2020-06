Neapolitanische Pizza zum 2. Mal gelandet

Ich wollte mein zweitesunbedingt Disco volante nennen, was übersetzt fliegende Scheibe oder fliegende Untertasse heißt, auch ein Alfa-Rennwagen aus den 50ern hieß so, der wie eine Flunder aussah. Weil die Mitarbeiter beim Magistrat gemeint haben, dass der Name irreführend sein könnte, habe ich mir gedacht, dann könnte ich den Menschen gleich etwas Disco-mäßiges bieten und den Ofen verspiegeln. Der ArchitektLukas Galehr hatte dann die Idee mit einem runden Pizza-Ofen.

Seit wann spielen Sie mit der Idee, ein zweites Restaurant zu eröffnen?

Schon lange. Das leere Lokal habe ich bereits letztes Jahr gesehen, aber erst im Jänner haben wir den Mietvertrag unterschrieben. Und natürlich brauchten wir eine Genehmigung für den Holzofen. Ich freue mich schon wahnsinnig aufs Aufsperren. Im Zweiten hab ich damals eine Bruchbude übernommen, hier ist alles schön neu. Außerdem bringen wir Erfahrung mit und haben aus unseren Fehlern gelernt. Heute wundere ich mich darüber, dass wir damals überhaupt aufgesperrt haben und es funktioniert hat. Man darf das Ganze auch nicht zu ernst sehen, wenn es einmal nicht klappt. Es geht hier nur um Essen und nicht um eine Brückenkonstruktion, wo Autos ins Wasser stürzen könnten. Wenn etwas nicht funktioniert, muss man nachsichtig sein. Trotz der Investition von Geld, Engagement und Kraft, geht es letztendlich um Spaß. Es gibt in Österreich einfach Nörgler, die nicht glauben können, dass man seine Arbeit gerne macht.

Wenn man sich alte Artikel durchliest, wurde das Essen immer viel gelobt, aber der Umgangston ein bisschen kritisiert.

Kritiken sind mit Vorsicht zu genießen. Wenn es sich um eine Frau handelt, die noch dazu das Handwerk nicht gelernt hat, dann gilt man gleich als suspekt. Im Business wird man dazu gedrängt, eine Feministin zu werden. Wenn man sich Kritiken durchliest, dann macht jeder Mann etwas super, tolles Neues und jede Frau ist selbstverwirklicht und lebt ihren Traum. Im Endeffekt ist es immer eine unprofessionelle Beschreibung der Frau, die eigentlich etwas anderes gelernt hat. Gerade beim Service kann man immer einen schlechten Tag erwischen. Wir sind keine Lauda Air, wo man ständig grinsen muss. Kellnern ist ein harter Job, da darf man auch einmal gestresst sein. Noch dazu haben viele unserer Kellner einen anderen Hauptberuf. Kellner müssen sich bei uns nicht alles gefallen lassen.

Um beim Thema des Sexismus-Vorwurfs zu bleiben: Kann die unterschiedliche Sichtweise nicht daher kommen, dass Sie selber in Interviews gesagt haben, Sie sehen sich nicht als Wirtin? Wie sehen Sie sich heute?

Ich beziehe das eher darauf, dass ich nicht dazu geboren bin, jeden Tag in meinem Geschäft zu stehen und die Leute selber zu bewirten. Das mache ich nicht am allerliebsten. Am liebsten überlege ich mir neue Projekte, die Einrichtung, die Musik und die Uniformen. Mir schwirren dauernd neue Ideen im Kopf herum. Aber natürlich helfe ich die ersten Wochen hier mit und das andere Geschäft braucht ja auch noch Betreuung.

Also würden Sie sich eher als Geschäftsfrau bezeichnen?

Auch. Oder als Hausmeisterin. Oder als Personalmanagerin. Immerhin stocken wir von 23 auf 45 Mitarbeitern auf. Mich ärgert es auch auch, dass mich viele als Quereinsteigerin bezeichnen. Ich habe internationale Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Entrepreneurship und Innovation studiert, also ziemlich genau das, was ich gerade mache. Ich überlege mir Konzepte und setze sie um.