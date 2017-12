Schokoladenbirnen-Kuchen mit Joghurt-Eiscreme und Popcorn – dagegen wirkt der Grenadiermarsch, die österreichische Restlverwertung schlechthin, furchtbar retro. Massimo Bottura, der zweitbeste Koch der Welt, bat seine Freunde – so nebenbei gehören sie ebenso zu den besten Köchen der Welt – um Rezepte für eine moderne Restlküche.

Foto: Phaidon Verlag / Emanuele Colombo Herausgekommen ist ein mehr als 400 Seiten starkes Manifest gegen unsere Wegwerfkultur. Der Küchenchef der "Osteria Francescana" in Modena erzählt, wie er und seine Brüder früher das altbackene Brot in einen Milchkaffee tauchten. Zum Schrecken der Mutter rührte Klein-Massimo löffelweise Zucker in den Milchsud. Die Brüder gaben dem königlichen Frühstück auch einen Namen: "zuppa di latte". Mit seinem Team begann Bottura zu experimentieren, bis er seine Kindheitserinnerung aufgepimpt hatte. Aus den Brotkrümeln im Milchkaffee wurde "Il pane è oro" (siehe Rezept rechts), ein Dessert aus altbackenem Brot mit süßer Brotzucker-Creme.

Foto: Phaidon / Piermichele Borraccia Der Star-Koch erinnert an den Wiener Philosophen Ludwig Wittgenstein: "Ethik und Ästhetik sind Eins: Ich glaube, dass Ethik und Ästhetik zwei Seiten einer Münze sind. Schönheit ohne Güte ist nicht schön, und Güte braucht Schönheit, um die Botschaft zu vermitteln." Seine Rezepte seien Oden an die Unvollkommenheit: "Sie können unseren Blick auf die Welt verändern." Eine Kiste voll mit braunen Bananen ermögliche etwas Magisches: Entweder zaubern wir Eiscreme aus ihnen oder wir kochen aus den Schalen köstliches Chutney.

