Das beste Restaurant der Welt heißt Eleven Madison Park und befindet sich in New York, die Osteria Francescana in Modena schaffte im Frühjahr 2017 nur noch den zweiten Platz. Die für immer wieder für Aufsehen sorgende Rangliste wurde vom britischen Magazin Restaurant im Royal Exhibition Building in Melbourne verkündet.

Für den österreichischen Haubenkoch Heinz Reitbauer lautet das Ziel "dabei sein ist alles" – sein Restaurant Steirereck im Stadtpark schaffte heuer wieder eine Platzierung in den Top 10. Christian Grünwald, Jury-Leiter für Österreich, die Schweiz, Ungarn und Slowenien, begründete im Interview mit dem KURIER die gute Platzierung mit einem großen Kraftaufwand von Reitbauer: "Es braucht 95 Prozent harte Arbeit und fünf Prozent Glück. Erst wenn du im Ausland auf der Bühne stehst, weißt du was dieser Preis wert ist."