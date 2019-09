Kellermeisterin erklärt Wandel vom Doppler bis zum Spitzenwein

Preussen – die Lage am Nussberg bringt mit ihren kalkreichen Böden einen komplexen, mineralischen Riesling sowie Gemischten Satz hervor. Das "Weingut Mayer am Pfarrplatz" baut hier zwei seiner Top-Weine an.

Diesen Herbst präsentiert das traditionsreiche Weingut mit 61 weiteren sogenannten Traditionsweingütern charakterstarke Tropfen, die das Prädikat "Erste Lage" tragen dürfen – erstmals werden im September die Regionen Wien und Carnuntum ihre Erste-Lagen-Weine auf Schloss Grafenegg vorstellen.

Zu dieser speziellen Lagenklassifikation hatten sich die Weingüter entschlossen, um dem Konsumenten eine Orientierungshilfe zu geben.

Aber wie kann es sein, dass die gleichen Reben, die vor Jahrzehnten noch den billigen Doppler hergegeben haben, heute in der oberen Liga mitspielen? Barbara Wimmer, Kellermeisterin im " Weingut Mayer am Pfarrplatz" und eine Großnichte von Franz Mayer, und Geschäftsführer Gerhard Lobner erklären den Kulturwandel.