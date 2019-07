Hitze: Wie Sie Ihren Urlaubs-Wein unbeschadet transportieren

Waren, die Sie in der EU einkaufen, befinden sich im so genannten "freien Verkehr": Im Fall Ihres Urlaubs-Weins aus Italien oder Spanien müssen Sie daher in Österreich keinen Zoll und keine Abgaben bezahlen, wenn Sie Waren für den persönlichen Verbrauch in Ihrem Reisegepäck einführen.

Alkoholische Getränke sind nur abgabenfrei, wenn sie für Ihren Eigenbedarf bestimmt sind: Bei Wein fallen 90 Liter unter diese Grenze. Alle Infos finden Sie hier.