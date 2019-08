Weinernte 2019: Freude über mehr Säure

Ein Problem der österreichischen Weinwirtschaft ist die kleinteilige Struktur. Es gibt keine Großbetriebe mit einem fetten Marketingbudget. Wein verkauft sich jedoch dann gut, wenn der Name des Winzers bekannt ist und für Qualität steht.

Daher wird in Österreich seit Jahren auf ein DAC-System umgestellt. „Districtus Austriae Controllatus“ steht für besonders gebietstypische Qualitätsweine. Auch wenn der Kunde im Ausland den Winzer nicht kennt, weiß er in etwa, wie zum Beispiel ein Grüner Veltliner DAC aus dem Weinviertel schmeckt. Demnächst wird auch die Wachau ein DAC-System bekommen.

Der Warenwert der heimischen Weinexporte ist bei stagnierenden Mengen von Jahr zu Jahr gestiegen. Das ist ein Ergebnis der konsequenten Qualitätsstrategie der Winzer und des österreichischen Weinmarketings. Es ist daher nicht sinnvoll, sich von dieser Strategie zu verabschieden und auf Billig-Wein-Exporte zu setzen.

Höhere Temperatur

Seit 1970 ist in Österreich die Jahres-Durchschnittstemperatur um zwei Grad gestiegen. Was das bedeutet, zeigt ein Beispiel. Der Seewinkel im Burgenland ist eine der wärmsten Gegenden in Österreichs. Heute ist es im Weinviertel wärmer als bis 1970 im Seewinkel. Welche Konsequenzen das für die Weinwirtschaft hat und haben wird, lässt sich nicht so einfach beantworten. Für Weinanbaugebiete, die bisher als sehr kühl galten,

ist das nicht notwendigerweise ein Nachteil.



Mehr Bewässerung

Allerdings kann es auch dort Probleme geben, wenn der Klimawandel weitergeht. Anbaugebiete mit Mikroklima werden weniger betroffen sein.

Generell lässt sich sagen: Die Vegetationsphasen werden länger, und die Anbauflächen können ausgeweitet werden. Tendenziell gibt es mehr Weine mit höherem Alkoholgehalt. Also mehr Wucht und weniger Säure.

Wie sich das auf die Sortenauswahl auswirkt, ist nicht ganz so klar. Zumal die Meinungen dazu weit auseinandergehen. Meteorologen glauben, dass in Österreich künftig neue hitzebeständige Sorten angebaut werden. Dazu gehören Rotweinsorten wie Aramon, Carignan oder Syrah. Bevorzugt sind in Zukunft höhere Lagen. Die Zahl der Weingärten mit Bewässerung wird steigen.Winzer hingegen sehen das etwas anders. In der Wachau sind viele Weinbauern überzeugt, dass sie auch noch in 30 Jahren Riesling und Grünen Veltliner anpflanzen werden. Zumal die Weinrebe eine durchaus anpassungsfähige Pflanze ist.

Probleme, die verstärkt auftreten werden, sind extreme Wettersituationen wie etwa Trockenheit, starke Regenfälle in kurzer Zeit oder vermehrte Frostschäden, weil der Austrieb der Reben früher beginnt.