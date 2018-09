Frau bestellt Avocado-Toast um 12 Euro, bekommt Zutaten serviert

Avocados sind seit geraumer Zeit in aller Munde. Die Gastronomie weiß die Beliebtheit der Butterfrucht für sich zu nutzen. So findet sich in so gut wie jedem Frühstückslokal ein Avocado-Toast – oder eine Abwandlung davon – auf der Speisekarte. Ein Lokal in der australischen Stadt Melbourne hat mit seiner Interpretation des Trendgerichts für Aufregung gesorgt.

Als die australische Autorin Jesse McGuire am vergangenen Sonntag im The Kettle Black Cafe Frühstück bestellen wollte, fiel ihr Blick auf ein – für die Location verhältnismäßig günstiges – Gericht auf der Karte. Angepriesen wurde ein Toast mit Avocado, Limette und Seetangsalz. Kostenpunkt 13,50 australische Dollar (8,40 Euro). Optional konnte eine Portion Feta dazu geordert werden – für zusätzliche 4,50 Dollar (2,80 Euro).