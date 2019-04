Erforscht: Warum Tee keinen Zucker braucht

Zu viel Zucker

Mehr als 33 Kilogramm Zucker in Rohform, verarbeiteten Lebensmitteln oder Getränken nimmt jeder Österreicher pro Jahr zu sich. Das sind 92 Gramm am Tag und um einiges zu viel. Die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) empfiehlt, weniger als zehn Prozent der täglichen Kalorien in Form von Zucker aufzunehmen. Noch besser wären nur fünf Prozent, daraus ergeben sich 18,3 Kilogramm bzw. 9,1 Kilogramm Zucker pro Person im Jahr. Die tägliche empfohlene Zuckermenge wären daher 50 bzw. idealerweise 25 Gramm Zucker, also sechs Teelöffel, die in Speisen oder Getränken insgesamt enthalten sein sollten.

Vor allem Kinder sollten sich nicht an den süßen Geschmack gewöhnen, da sich Ernährungsmuster bereits im Kindesalter manifestieren. In Österreich ist jedes dritte Kind übergewichtig. Acht von zehn Menschen nehmen hierzulande mehr als die von der WHO empfohlene Menge Zucker zu sich.