Tee-Trends: Am häufigsten Kräuter, Ingwer und Superfoods

Teekonsum bleibt konstant

Was den heimischen Teemarkt angeht, beschreibt ihn Andrew Demmer, Präsident des österreichischen Teeverbands, als konstant: „Sowohl was die Konsumzahlen als auch die Vorlieben der Österreicher betrifft.“ Unangefochten an der Spitze steht seit Jahren Kräutertee, der mit Früchtetee rund 80 Prozent des gesamten Marktes abdeckt.