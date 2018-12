Kräutertee: Am besten frisch aufgießen und lange ziehen lassen

Welche Teemischung hilft grundsätzlich am besten in Erkältungszeiten und was kann sie bewirken?

Die ersten Anzeichen einer Erkältung sind meist trockene Schleimhäute und eine verstopfte Nase. Dies verhindert, dass Sekrete abfließen und abgehustet werden. Die Dämpfe von heißem Tee oder Suppen sind wichtig, um die Viren an ihrer Vermehrung zu hindern. Deshalb: mehrmals am Tag langsam und schluckweise genießen. Neben Thymian haben auch Salbei und Kamille antivirale und antibakterielle Wirkung und sie hemmen Entzündungen. Pfefferminz, Lindenblüten und Süßholzwurzel erleichtern die Schleimlösung.