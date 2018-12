Kräutertee: So gut wie sein Ruf?

Positive Wirkung

Es sind aber vor allem die Blätter, die reich an den Naturstoffen sind. Sie beinhalten unter anderem Flavonoide, die eine positive Wirkung auf die Gesundheit haben können, was mittlerweile etliche Studien belegen. Pauschal kann man sagen, dass sie eine entzündungshemmende, antioxidative, durchblutungsfördernde und krampflösende Wirkung haben.

Einige Stoffe zeigen sogar einen gewissen Schutz gegen Krebs. So haben Mediziner an der Charité Berlin herausgefunden, dass ein halber Liter starker grüner Tee kurzfristig die Gefäße elastischer macht und so möglicherweise Gefäßerkrankungen entgegenwirkt.

Ein anderer wichtiger Wirkstoff ist Koffein, der vor allem in Schwarz- und Grüntee enthalten ist. Hier haben Untersuchungen ergeben, dass schon kleine Mengen ausreichen, um etwa die Lungenfunktion von Asthmatikern kurzfristig zu verbessern.

Und auch Patienten, die Schmerzmittel einnehmen, kann koffeinhaltiger Tee helfen: Laut einer Cochrane-Untersuchung kann schon eine starke Tasse Tee die Wirkung von 200 mg Ibuprofen verbessern.