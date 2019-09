Edeka-Werbung schockt mit Baby in Plastik

Die deutsche Supermarktkette Edeka ist bekannt für seine kontroversen Werbe-Spots. Das Video, das den Titel "unverpackt" trägt, zeigt ein junges Paar auf dem Weg zur Entbindung ins Krankenhaus. Die Szene spielt im Kreißsaal: Die Mutter liegt in den Wehen, der Mann an ihrer Seite. Als es geschafft ist, strahlen die Eltern noch kurz. Der arzt dreht sich um und zeigt ein Neugeborenes in Plastik gehüllt.

Die Eltern sind geschockt, dann kommt der Szenen-Wechsel: Die Mutter liegt mit ihrem Baby auf der Couch und erwacht aus dem Alptraum. Im Hintergrund entfernt der Papa gerade die knisternde Plastikfolie vom Paprika.