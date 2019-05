"Danke Mama, dass du nicht Papa bist": Neuer Edeka-Spot wertet Väter ab

"Danke Mama, dass du nicht Papa bist": Mit diesem Satz endet ein neuer Werbefilm der Supermarktkette Edeka. Ausgelöst hat das deutsche Unternehmen damit einen recht heftigen Shitstorm.

Veröffentlicht wurde der Clip anlässlich des bevorstehenden Muttertags. Auf den ersten Blick wirkt dieser befremdlich. Denn in der Werbung werden Väter porträtiert. So weit, so unklar.

Scheiternde Väter

Gezeigt werden Szenen, wie sie wohl in jeder Familie oft genug vorkommen. Haare kämmen wird zum Drama, eine Diskussion mit der pubertierenden Tochter eskaliert, das Essen des Kleinkindes landet am Boden.

Die geballte Ladung an Überforderung, Unfähigkeit und unsensiblem Verhalten rückt Väter jedoch recht gezielt ins schlechte Licht.

Gut, dass es Mama gibt – so das Fazit des Werbefilms, der damit schließt, dass sich ein Mädchen auf der Couch liebevoll an ihre Mutter schmiegt.