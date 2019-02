Die Beere boomt: Das Geschäft mit dem Powerfrüchten

Warum die Beeren zum Trend geworden sind? Nicht zuletzt aus praktischen Gründen: Büromenschen haben immer öfter das Bedürfnis, sich vernünftig zu ernähren. Salate, Shakes und Smoothies ersetzen zunehmend die Kantine. Beeren, die nicht geschält oder geschnitten werden müssen, sind besonders praktisch.

Vor allem aber gelten sie als „Superfood“. Himbeeren sind ein Lieferant für Vitamin B und C und enthalten reichlich Mineralstoffe: Kalzium für die Knochen, Magnesium für die Muskeln und Eisen für die Blutbildung. Schon eine kleine Schüssel deckt ein Viertel des Tagesbedarfs eines Erwachsenen an Vitamin C, sagt Ernährungswissenschafterin Eva Unterberger. Himbeeren sind zudem reich an Ballaststoffen, die den Darm in Schwung bringen.