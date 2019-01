Granatapfel: Superfrucht mit Schattenseiten

Superfrucht

Kein Supermarktregal mehr ohne jene roten Riesen, die kulinarisch so in Mode gekommen sind. Die schauen hübsch aus, unterscheiden sich aber von den Wildsorten – vor allem in puncto Inhaltsstoffe: „Es gibt über 500 verschiedene Sorten, es gibt gelbe oder rote Granatäpfel. In den Köpfen der Konsumenten sollte ein Granatapfel unbedingt rot sein, die Optik steht im Vordergrund“, sagt Retter. Für ihn zählt aber vielmehr das Innenleben mit dem höchsten Anteil an Wirkstoffen. Da liegen Wildgranatäpfel klar vorne.