Christian Petz schließt Wirtshaus "Petz im Gußhaus" endgültig

Heimische Größe

Christian Petz selbst spielte in der heimischen Gastronomie-Branche seit langem in der obersten Liga. Der Wirtshaussohn aus Grein/Donau (OÖ), der auf seinen Wanderjahren bei Eckart Witzigmann sein Handwerk erlernte, hatte sich über die Jahre als fixe Größe etabliert. Er hatte im "Meinl am Graben" ebenso auf hohem Niveau gekocht und danach im "Palais Coburg" etliche Preise (ein Michelin-Stern, fünf A-la-Carte-Sterne und vier Gault Millau-Hauben) eingeheimst. Später dockte er - als Abkehr von der Luxusküche - auf dem "Badeschiff" (Holy Moly) an, bevor er sich mit dem "Petz im Gußhaus" den Traum vom eigenen Restaurant erfüllte.

Zukunft

Wie es nun weitergeht? Das ist noch völlig offen. Jetzt gehe die Gesundheit einmal vor. Möglicherweise orientiert sich der Koch mit Leib und Seele danach wieder neu. Seine Fans und Gäste würden das sicherlich begrüßen.